موسكو تتهم واشنطن بالوقوف وراء الهجوم على الكرملين

اتهمت الرئاسة الروسية اليوم الخميس الولايات المتحدة بالوقوف وراء "هجوم أوكرانيا" على المقر الرئاسي (الكرملين) بالعاصمة الروسية موسكو.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، خلال مؤتمر صحفي، إن "قرار الهجوم بطائرة مسيرة من قبل أوكرانيا على المقر الرئاسي في وقت متأخر من الثلاثاء اتخذته الولايات المتحدة".

وأضاف إن "أهداف مثل هذه الهجمات غالبًا لا تحددها أوكرانيا بل الولايات المتحدة، والتي يتم إحضارها بعد ذلك إلى كييف من أجل تطبيقها".

وتابع المتحدث قائلاً: "يتم الكشف عن جزء صغير فقط من هذه البيانات، إلا أنه من المهم للغاية هنا أن تدرك واشنطن أننا نعرف ذلك، وتتفهم مدى خطورة مثل هذه المشاركة المباشرة في الصراع ".

وأردف أن "لجنة التحقيق الروسية، إلى جانب وكالات أخرى، فتحت تحقيقاً شاملاً للكشف عن ملابسات الهجوم بالطائرات المسيرة".

وأمس، قال الكرملين إن أوكرانيا حاولت قصف المقر الرئاسي الروسي بطائرتين مسيرتين، وتم إسقاطهما على الفور.

وعلى الإثر، نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولون آخرون تورط بلادهم في الهجوم.

المصدر / الأناضول