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خلال اجتماع دوري لها..

"التشريعي": لجنة الرقابة تناقش قضايا رقابية وتبحث شكاوى المواطنين

04 مايو 2023 . الساعة 14:34 بتوقيت القدس
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عقدت لجنة الرقابة العامة والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي اجتماعاً دورياً، اليوم الخميس، بحثت خلاله قضايا رقابية وشكاوى المواطنين.

وحضر الاجتماع رئيس لجنة الرقابة النائب هدى نعيم، ومقرر اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، وعضو اللجنة النائب يحيى العبادسة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عدة ملفات منها بعض القضايا الرقابية، بالإضافة إلى بعض شكاوى المواطنين المتعلقة بعمل اللجنة.

وأقرت اللجنة المتابعة مع الجهات المختصة فيما يخص بعض الشكاوى، كما وناقشت اللجنة خطتها التشغيلية للعام 2023.

وفي سياق منفصل، استمعت اللجنة إلى بعض المواطنين، وتفاصيل شكاويهم، ووعدت بمتابعتها مع الجهات المختصة خلال الأيام المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المجلس التشريعي #شكاوى المواطنين #لجنة الرقابة

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