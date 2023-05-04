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"حماس" تنعى الشهيدة إيمان عودة منفذة عملية الطعن في حوارة

04 مايو 2023 . الساعة 14:11 بتوقيت القدس
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"حماس" تنعى الشهيدة إيمان عودة منفذة عملية الطعن في حوارة

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى شعبنا الفلسطيني الشهيدة إيمان زياد أحمد عودة (26 عامًا) من بلدة حوّارة، التي ارتقت برصاص قوات الاحتلال بعد تنفيذها عملية طعن بطولية على حاجز حوّارة الاحتلالي جنوب نابلس.

وتقدمت الحركة في تصريح صحفي اليوم الخميس، بالتعزية لذوي الشهيدة، وأهلنا في بلدة حوّارة الذين يتعرضون لعدوان متواصل من جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه.

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وأكدت الحركة أنّ جرائم الاحتلال ستزيدنا إصرارًا على المقاومة، وأنّ ثوّار شعبنا سيواصلون التصدي للعدو والدفاع عن القدس والأقصى مهما بلغت التضحيات.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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