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الكويت: انطلاق أولى رحلات "جسر جوي" إغاثي للسودان

04 مايو 2023 . الساعة 13:05 بتوقيت القدس
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جسر جوي إغاثي للسودان

أعلنت الكويت، الخميس، انطلاق أولى رحلات "جسر جوي" إغاثي للسودان لتأمين "إيصال المساعدات والمعونات الإغاثية والطبية بالسرعة الممكنة" في الظروف السودانية الراهنة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكويتية، مع استمرار تداعيات الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، مخلفة مئات القتلى وآلاف المصابين وأضرارا واسعة بالبلد الإفريقي ومخاوف من أزمة إنسانية كبيرة.

وأفاد البيان بـ"انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي للسودان صباح اليوم الخميس، على أن تستمر الرحلات الجوية لمدة أربعة أيام متتالية بواقع رحلة يومياً"، دون أن توضح مكان هبوط الطائرات.

وأوضح أن هذا الجسر بناء "على توجيهات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وقرار مجلس الوزراء".

ويقضي قرار مجلس الوزراء بـ"إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لجمهورية السودان الشقيقة نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها"، وفق البيان ذاته.

وتضم لجنة تسيير الجسر الإغاثي، وزارات منها وزارتا الخارجية والدفاع، بجانب جمعية الهلال الأحمر الكويتي، بهدف "تأمين إيصال المساعدات والمعونات الإغاثية والطبية بالسرعة الممكنة".

الثلاثاء، أعلنت حكومة جنوب السودان أن قائدي الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي "، اتفقا من حيث المبدأ على هدنة جديدة مدتها 7 أيام تبدأ الخميس، وتسمية ممثلين عنهما للانخراط في مفاوضات سلام.

المصدر / الأناضول
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#الكويت #السودان #جسر جوي

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