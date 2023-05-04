رئيس فاغنر: هجوم أوكراني مضاد "بدأ بالفعل"

قال يفجيني بريجوجن، رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، الأربعاء، إنه يعتقد أن هجومًا مضادًّا وعدت به القوات الأوكرانية "قد بدأ بالفعل"، مضيفًا أن قواته تراقب نشاطًا متزايدًا على طول الجبهة.

وفي رسالة صوتية نشرتها خدمته الصحفية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال بريجوجن، إن "المرحلة النشطة" للهجوم المضاد ستبدأ في الأيام المقبلة.

ووعدت حكومة كييف منذ فترة طويلة بشن هجوم مضاد لبدء استعادة الأراضي التي ضمتها روسيا في شرق البلاد بعد غزوها في شباط/ فبراير 2022.

وقال بريجوجن "أعتقد أن زحف الجيش الأوكراني قد بدأ بالفعل.. نشهد أكبر نشاط ممكن سواء في المحيط أو في نطاق الخطوط الأمامية". وتابع "لذلك أعتقد أن كل شيء قد بدأ بالفعل. وأعتقد أن كل هذا سيدخل مرحلة نشطة في المستقبل القريب جدًّا. قد يكون في غضون أيام".

وأكد بريجوجن في وقت لاحق، أن قواته تقدمت 230 مترًا في القتال الذي اجتاح بلدة باخموت بشرق أوكرانيا.

وظلت المدينة المدمرة، التي كان يسكنها 70 ألف نسمة، تحت الحصار منذ ما يقرب من 10 أشهر.

وأضاف أن القوات الأوكرانية محصورة الآن في منطقة بالبلدة تبلغ مساحتها 2.64 كيلومتر مربع فقط.

ولم يتسن لوكالة "رويترز" التحقق من تقارير ساحة المعركة.

واشتكى بريجوجن مجددًا من أن موسكو تتجاهل مناشداته لزيادة إمدادات القذائف. وأضاف "وزارة الدفاع لم تزودنا بذخيرة المدفعية ولدينا موارد فقط لبضعة أيام.. إنهم يتجاهلون جميع الطلبات المقدمة من فاغنر".

المصدر / وكالات