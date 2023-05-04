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مستوطنون يهاجمون الرعاة ويعتدون على المواشي في الخليل

04 مايو 2023 . الساعة 12:21 بتوقيت القدس
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مستوطنون يهاجمون الرعاة في الضفة الغربية- أرشيف

هاجم عدد من المستوطنين، اليوم الخميس، الرعاة وقتلوا وسرقوا عددا من الأغنام في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية بأن مجموعة مسلحة من مستوطني "خافات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين في مسافر يطا، هاجموا الرعاة قرب منطقة "مغاير العبيد" ومنعوهم من الرعي.

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على الشاب عز شحادة مخامرة (19 عاما)، ما أدى إلى إصابته برضوض، وهددوه بالقتل في حال عودته إلى تلك المنطقة، وطاردوا قطعان الماشية وقتلوا بالسكاكين رأسا من الأغنام وسرقوا أربعة أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #مستوطنون #رعاة الأغنام #مسافر يطا

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