مستوطنون يهاجمون الرعاة ويعتدون على المواشي في الخليل

هاجم عدد من المستوطنين، اليوم الخميس، الرعاة وقتلوا وسرقوا عددا من الأغنام في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية بأن مجموعة مسلحة من مستوطني "خافات ماعون" المقامة على أراضي المواطنين في مسافر يطا، هاجموا الرعاة قرب منطقة "مغاير العبيد" ومنعوهم من الرعي.

اقرأ أيضاً: مستوطنون يهاجمون مساكن رعاة الأغنام شرق بيت لحم

على الشاب عز شحادة مخامرة (19 عاما)، ما أدى إلى إصابته برضوض، وهددوه بالقتل في حال عودته إلى تلك المنطقة، وطاردوا قطعان الماشية وقتلوا بالسكاكين رأسا من الأغنام وسرقوا أربعة أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين