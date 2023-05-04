من هم شهداء القسام بمدينة نابلس؟

بعد عملية خاصة واشتباكات عنيفة استمرت ساعتين في مدينة نابلس القديمة شمال الضفة الغربية، استشهد المقاومون عامر المصري وحسن القطاناني وإبراهيم جبر من كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

وأعلنت قوات الاحتلال في بيان، اغتيال القطناني والمصري اللذين نفذا عملية إطلاق نار قرب مفترق الحمرا ووادي الأردن قبل نحو شهر، وأسفر عن مقتل 3 مستوطنات، إضافة لمقتل جبر صاحب المنزل الذي ساعدهم في التخفي.

ويعد الشهيدان قطناني والمصري من معسكر "عسكر" شرقي نابلس، ومن أشهر مقاتلي حماس.

الشهيد قطناني 35 عاماً هو صهر عضو حركة حماس السياسي حسام بدران، وابن عم الشهيد الصحفي عثمان قطناني الذي استشهد في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قياديي حماس جمال منصور وجمال سليم 2001.

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والشهيد معاذ المصري 26 عاماً كان من رواد المساجد منذ صغره وحافظ للقرآن الكريم، وشقيق المحلل السياسي والكاتب عامر المصري.

أما الشهيد إبراهيم جبر فهو أحد افراد كتائب القسام الذين ساعدوا المقاومين المصري وقطناني على الاختباء منذ تنفيذ عملية غور الاردن قبل نحو شهر مضى.

واستشهد المصري وقطناني في منزل الشهيد جبر، حيث تسبب جنود الاحتلال الإسرائيلي في دمار كبير للمنزل لتستطيع قتل المقاومين.

وكان القسام أعلن صباح اليوم، أن شهداء نابلس الثلاثة كانوا من بين أعضاءها، مشيرًا إلى أنهم نفذوا العملية في الأغوار قبل نحو شهر ردًا على الاعتداءات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي على المعتكفين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين