مراجعات توجيهي 2023 - مبحث الكيمياء

يستهدف ملحق مراجعات الثانوية العامة "توجيهي" لهذا العام والذي يأتي بالشراكة مع جامعة فلسطين، اليوم مبحث الكيمياء.

بإعداد المدرس القدير/ عماد جميل كشكو من مدرسة الكرمل الثانوية للبنين والمحاضر بالجامعة الإسلامية بمدينة غزة، ويُعدُّ "كشكو"، من أفضل وأمهر مدرسي مادة الكيمياء بالقطاع.

ويشمل الملحق أهم أسئلة عن الوحدات الخمسة المقررة والمطلوب من طلاب التوجيهي لهذا العام دراستها والامتحان بها، وتتنوع طبيعة الأسئلة من بين أُذكر التعريف إلى علل إلى اختيار متعدد إلى أسئلة المقارنة، وكذلك أسئلة المقالي.

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المصدر / فلسطين أون لاين