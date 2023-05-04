مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث الكيمياء

يستهدف ملحق مراجعات الثانوية العامة "توجيهي" لهذا العام والذي يأتي بالشراكة مع جامعة فلسطين، اليوم مبحث الكيمياء.

بإعداد المدرس القدير/ عماد جميل كشكو من مدرسة الكرمل الثانوية للبنين والمحاضر بالجامعة الإسلامية بمدينة غزة، ويُعدُّ "كشكو"، من أفضل وأمهر مدرسي مادة الكيمياء بالقطاع.

ويشمل الملحق أهم أسئلة عن الوحدات الخمسة المقررة والمطلوب من طلاب التوجيهي لهذا العام دراستها والامتحان بها، وتتنوع طبيعة الأسئلة من بين أُذكر التعريف إلى علل إلى اختيار متعدد إلى أسئلة المقارنة، وكذلك أسئلة المقالي.

- لتحميل مراجعات مبحث الكيمياء 2021 من هنـــــــــا

- لتحميل مراجعات مبحث الكيمياء 2022 من هنـــــــــا

ولمطالعة مراجعات مبحث الكيمياء لهذا العام بالأسفل.. 👇🏻

تنويه: يرجى الانتظار قليلاً إلى حين تحميل ملحق المراجعات، أو قم بإعادة تحديث الصفحة مرة أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين