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أخصائية للغدد الصماء: لهذا السبب لا يجوز تناول الفواكه على معدة فارغة؟

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أخصائية للغدد الصماء: لهذا السبب لا يجوز تناول الفواكه على معدة فارغة؟

04 مايو 2023 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

من غير المرغوب فيه للغاية لمَن يريدون إنقاص الوزن أن يأكلوا الفواكه في المساء، حيث إنه يتكون لدى الإنسان في هذا الوقت أعلى مستوى من نشاط الأنسولين، وكل شيء حلو يأكله المرء في هذا الوقت يسرّع إلى حد بعيد من عملية تشكل الدهون.

تقول زوكرا بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء، في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية: إذا أكلتَ فاكهة على معدة فارغة، فإنها تؤدي أيضًا إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر بالدم".

وأضافت: "سيستخدم ناقل الطاقة هذا لبناء الأنسجة الدهنية، وعلاوة على ذلك، عندما يكون الفروكتوز موجودًا بكميات كبيرة في دمنا، فإنه يزيد إلى حد بعيد من الحاجة إلى تناول الطعام بعد فترة وجيزة من الزمن، أي بعد ساعة أو ساعتين".

وأشارت في وقت سابق إلى مشروبات لا يجوز تناولها على معدة فارغة، وبينها المشروبات الكحولية والشاي والقهوة والمشروبات الغازية.

 

المصدر / وكالات
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