الكشف عن صفقة جديدة لفريق اتحاد الشجاعية

غزة/ مؤمن الكحلوت:

تعاقد نادي اتحاد الشجاعية مع اللاعب فراس الأسمر لتعزيز فريق كرة القدم في بطولات الموسم القادم.

ويلعب الأسمر في مركز خط الوسط، ليكون لاعب التعزيز الرابع، بعد التعاقد مع المهاجم غسان أبو عودة، والظهير الأيسر أحمد أبو شربي، واللاعب أحمد الغزالي.

وسبق للأسمر أن لعب لعدة أندية أبرزها الجزيرة واتحاد بيت حانون وآخرها شباب جباليا.

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ويسعى الشجاعية للتعاقد مع لاعب آخر، ليختتم صفقاته الصيفية، في إطار خطة النادي لتدعيم الفريق في الموسم القادم.

وأعلن اتحاد الشجاعية عن تجديد عقد لاعبه خيري مهدي للموسم التاسع تواليًا، بينما رحل عن صفوف الفريق اللاعبون ثائر أبو عبيدة ويسار الصباحين ومحمود سلمي.

وينافس اتحاد الشجاعية على البطولات بشكل دائم، في ظلّ امتلاكه مجموعة من اللاعبين المميزين أبرزهم علاء عطية وعمر العرعير وسالم وادي.