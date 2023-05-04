"حماس" و"القسام" تنعيان شهداء نابلس الثلاثة أبطال عملية الأغوار

زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وجناحها العسكري كتائب القسام، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط وأمّتنا العربية والإسلامية، كوكبة من شهدائها الأبطال في مخيم عسكر بنابلس، الشهيد القسّامي المجاهد: حسن قطناني، والشهيد القسّامي المجاهد: معاذ المصري، والشهيد القسّامي المجاهد: إبراهيم جبر، والذين ارتقوا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت حارة الياسمينة في البلدة القديمة بنابلس صباح اليوم.

وقالت الحركة في بيان لها، وصل " " نسخة عنه: " بكل آيات الفخر والاعتزاز، نزفُّ شهداء القسام في نابلس أبطال عملية الأغوار التي نُفّذت قبل نحو شهر وقُتل فيها ثلاثة مستوطنين، ردًّا على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى والاعتداء على الحرائر فيه خلال شهر رمضان المبارك".

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وعاهدت "حماس" شعبنا على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة دفاعًا عن القدس والأقصى، وحتى تحرير فلسطين واستعادة حقوق شعبنا الوطنية كاملة.

وفي السياق، قالت كتائب القسام، في منشور مقتضب على قناتها على تلجرام: "كتائب القسام تزفُّ مجاهديها الأبطال حسن قطناني ومعاذ المصري وإبراهيم جبر، أبطال عملية الأغوار ردًّا على الاعتداء على المعتكفين وسحل الحرائر في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، والذين ارتقوا برصاص الاحتلال صباح اليوم".

المصدر / فلسطين أون لاين