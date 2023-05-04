حريق بمصفاة نفط بعد هجوم بطائرة مسيرة في جنوب روسيا

ذكرت وكالة تاس للأنباء في وقت مبكر اليوم الخميس، أنّ هجومًا بطائرة مسيرة تسبّب في اشتعال حريق في أجزاء من صهريج منتجات نفطية في مصفاة نفط بجنوب روسيا، لكنّ خدمات الطوارئ قالت إنها أخمدت الحريق بعد ساعتين من اندلاعه.

وقالت تاس إنّ الحادث وقع في مصفاة إلسكاي قرب ميناء نوفوروسيسك المُطل على البحر الأسود في منطقة كراسنودار.

وشبّ حريق أمس في مستودع وقود نحو الغرب قرب جسر يربط البر الرئيسي لروسيا وشبه جزيرة القرم.

وكتب فنيامين كوندراتييف حاكم منطقة كراسنودار على تطبيق تلجرام للمراسلة "ليلة صعبة أخرى لخدمات الطوارئ الخاصة بنا"، مضيفًا أنّ النار اشتعلت في خزانات منتجات نفطية في مصفاة إلسكاي.

وقال إنه لا يوجد إصابات أو قتلى، وفقًا لتقارير أولية، ولم يذكر كيف بدأ الحريق.

ونادرًا ما تُعلن أوكرانيا مسؤوليتها عما تقول موسكو إنها هجمات متكررة بطائرات مسيرة على بنية تحتية وأهداف عسكرية خاصة في المناطق القريبة من روسيا.

وتتهم موسكو كييف بالمسؤولية عن هجوم في 29 أبريل تسبّب في اشتعال النار في مستودع نفط في سيفاستوبول.

ويقول الجيش الأوكراني إنّ تقويض اللوجستيات الروسية هو جزء من الاستعدادات لهجوم مضاد طال انتظاره.

المصدر / وكالات