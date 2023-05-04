وظيفة شاغرة في مجلس نقابة المحاميين الفلسطينين بغزة

إعلان توظيف صادر عن مجلس نقابة المحاميين الفلسطينين بغزة يعلن فيه عن حاجته لموظف أمن واستعلامات .

المهام العامة : القيام بجميع أعمال استقبال المستعلمين من الجمهور والهيئة العامة ، والأرشفة وإدخال البيانات لتسهيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية ورسالة النقابة.

المهام الخاصة :

1- تقديم خدمات الاستقبال كالمكالمات التلفونية واستقبال الزوار واستلام الرسائل القادمة خارج النقابة .

2- يقوم بأعمال الطباعة والتصوير والمطلوب منه .

3- يحسن استقبال الزائرين للنقابة وتوجيههم إلى الشخص أو البرنامج المناسب.

4- الحفاظ على ممتلكات النقابة بشتى أنواعها من أجهزة ومعدات وأثاث وغير ذلك .

5- المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالنقابة .

6- أن يقدم صورة واضحة وجيدة عن نقابة المحاميين والتعريف به للزوار بسلوك مهني وبشكل دائم.

7- إعداد التقارير الشهرية والدورية الخاص بعمله ورفعها لمدير النقابة .

8- القيام بأعمال أخرى توكل له من مجلس النقابة .

المؤهلات والمهارات المطلوبة

1- شهادة بكالوريوس في تخصص ذات علاقة .

2- إجادة استخدام الكمبيوتر وبرامجه المختلفة .

3- اللباقة في الحديث والرد على الاستفسارات .

4- مهارات الاتصال الفعال .

5- العمل ضمن فريق.

6- تحمل ضغط العمل .

طريقة التسجيل

- تقدم الطلبات لدى المساعد الاداري بالنقابة أ. ولاء الحمضيات .

- ينتهى التسجيل يوم الأربعاء 10/5/2023

- العنوان: نقابة المحامين الفلسطينيين – قطاع غزة - مدينة غزة - دوار انصار - شارع الخرطوم

- تلفون: 082641960