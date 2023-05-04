فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وظيفة شاغرة في مجلس نقابة المحاميين الفلسطينين بغزة

القانوع: اغتيال أبطال المقاومة لن يحد من ضرباتها وعملياتها

تقدم هدايا ويحتاج إلى صبر.. "البونساي" هندسة تقزيم الأشجار

غراب البين ينعى (إسرائيل)

3 شهداء خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة في نابلس

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

"الليكود" على وشك الانشقاق

خضر عدنان.. في التشبّث بالمعنى حتى آخر نفس!

انتهت جولة استعدادًا لجولات

الاحتلال يسلم 300 إنذار بالإخلاء والهدم لأصحاب أراضٍ زراعية في الطيبة

وظيفة شاغرة في مجلس نقابة المحاميين الفلسطينين بغزة

04 مايو 2023 . الساعة 10:06 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مجلس نقابة المحاميين الفلسطينين بغزة يعلن فيه عن حاجته لموظف أمن واستعلامات .

المهام العامة : القيام بجميع أعمال استقبال المستعلمين من الجمهور والهيئة العامة ، والأرشفة وإدخال البيانات لتسهيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية ورسالة النقابة.

المهام الخاصة :

1- تقديم خدمات الاستقبال كالمكالمات التلفونية واستقبال الزوار واستلام الرسائل القادمة خارج النقابة .

2- يقوم بأعمال الطباعة والتصوير والمطلوب منه .

3- يحسن استقبال الزائرين للنقابة وتوجيههم إلى الشخص أو البرنامج المناسب.

4- الحفاظ على ممتلكات النقابة بشتى أنواعها من أجهزة ومعدات وأثاث وغير ذلك .

5- المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالنقابة .

6- أن يقدم صورة واضحة وجيدة عن نقابة المحاميين والتعريف به للزوار بسلوك مهني وبشكل دائم.

7- إعداد التقارير الشهرية والدورية الخاص بعمله ورفعها لمدير النقابة .

8- القيام بأعمال أخرى توكل له من مجلس النقابة .

المؤهلات والمهارات المطلوبة

1- شهادة بكالوريوس في تخصص ذات علاقة .

2- إجادة استخدام الكمبيوتر وبرامجه المختلفة .

3- اللباقة في الحديث والرد على الاستفسارات .

4- مهارات الاتصال الفعال .

5- العمل ضمن فريق.

6- تحمل ضغط العمل .

طريقة التسجيل

- تقدم الطلبات لدى المساعد الاداري بالنقابة أ. ولاء الحمضيات .

- ينتهى التسجيل يوم الأربعاء 10/5/2023

- العنوان: نقابة المحامين الفلسطينيين –  قطاع غزة - مدينة غزة - دوار انصار - شارع الخرطوم

- تلفون: 082641960

تويتر تويتر
#غزة #توظيف #وظيفة #فرص #شاغر وظيفي

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر