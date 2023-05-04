وظيفة شاغرة في مجلس نقابة المحاميين الفلسطينين بغزة

إعلان توظيف صادر عن مجلس نقابة المحاميين الفلسطينين بغزة يعلن فيه عن حاجته لموظف أمن واستعلامات .
المهام العامة : القيام بجميع أعمال استقبال المستعلمين من الجمهور والهيئة العامة ، والأرشفة وإدخال البيانات لتسهيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية ورسالة النقابة.
المهام الخاصة :
1- تقديم خدمات الاستقبال كالمكالمات التلفونية واستقبال الزوار واستلام الرسائل القادمة خارج النقابة .
2- يقوم بأعمال الطباعة والتصوير والمطلوب منه .
3- يحسن استقبال الزائرين للنقابة وتوجيههم إلى الشخص أو البرنامج المناسب.
4- الحفاظ على ممتلكات النقابة بشتى أنواعها من أجهزة ومعدات وأثاث وغير ذلك .
5- المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالنقابة .
6- أن يقدم صورة واضحة وجيدة عن نقابة المحاميين والتعريف به للزوار بسلوك مهني وبشكل دائم.
7- إعداد التقارير الشهرية والدورية الخاص بعمله ورفعها لمدير النقابة .
8- القيام بأعمال أخرى توكل له من مجلس النقابة .
المؤهلات والمهارات المطلوبة
1- شهادة بكالوريوس في تخصص ذات علاقة .
2- إجادة استخدام الكمبيوتر وبرامجه المختلفة .
3- اللباقة في الحديث والرد على الاستفسارات .
4- مهارات الاتصال الفعال .
5- العمل ضمن فريق.
6- تحمل ضغط العمل .
طريقة التسجيل
- تقدم الطلبات لدى المساعد الاداري بالنقابة أ. ولاء الحمضيات .
- ينتهى التسجيل يوم الأربعاء 10/5/2023
- العنوان: نقابة المحامين الفلسطينيين – قطاع غزة - مدينة غزة - دوار انصار - شارع الخرطوم
- تلفون: 082641960