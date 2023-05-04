القانوع: اغتيال أبطال المقاومة لن يحد من ضرباتها وعملياتها

نعى الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، د. عبد اللطيف القانوع، إلى شعبنا الفلسطيني شهداء نابلس الذين ارتقوا في اشتباكات مسلحة مع الاحتلال وهم يدافعون عن شعبنا ومقدساتنا.

وشدد القانوع في تصريح صحفي وصل " " نسخة عنه، اليوم الخميس، على أن اغتيال أبطال المقاومة لن يحد من ضرباتها وعملياتها أو يوقف مدها المتصاعد وستمضي المقاومة بكل عزيمة وإصرار للرد على جريمة الاغتيال والثأر لدماء الشهداء.

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وأكد أن جريمة الاحتلال الصهيوني باغتيال ثلة من أبطال المقاومة في نابلس تضاف لسجل الاحتلال الأسود وحكومته الفاشية التي ستدفع ثمن جرائمها.

ودعا القانوع جماهير شعبنا والشباب الثائر وأبطال المقاومة وكل التشكيلات العسكرية في الضفة الغربية لاستدامة الاشتباك مع الاحتلال والثأر لدماء الشهداء.

المصدر / فلسطين أون لاين