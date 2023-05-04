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دعوات لإحياء الفجر العظيم غدًا

محدث بالفيديو والصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

04 مايو 2023 . الساعة 09:33 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط دعوات مقدسية للمشاركة في حملة الفجر العظيم غدًا الجمعة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، بأنّ عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، و تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

وفي السياق، تُواصل قوات الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.

وتتواصل الدعوات لإحياء الفجر العظيم غدًا الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، كما أهابت الدعوات بالمواطنين تكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة لإفشال مخططات الاحتلال ضده.

يُذكر، أنّ المسجد الأقصى يشهد يوميًّا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحام الأقصى #مستوطنون #تهويد #الفجر العظيم

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