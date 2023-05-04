الطقس: أجواء حارة وجافة بشكل عام

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن تتأثر فلسطين، اليوم الخميس، بكتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الجو حارا نسبياً الى حار وجافاً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو صافيا ولطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس الجمعة 5 مايو 2023

الجمعة، يكون الجو حارا إلى شديد الحرارة وجافاً ومغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشط السرعة ومثيرة للغبار والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الطقس السبت 6 مايو 2023

السبت، يكون الجو غائما جزئيا ربيعيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الطقس الأحد 7 مايو 2023

الأحد، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا في المناطق الجبلية ربيعيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الطقس الاثنين 8 مايو 2023

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين يومي الخميس والجمعة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة 11-4، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

المصدر / فلسطين أون لاين