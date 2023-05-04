3 شهداء خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة في نابلس

استشهد ثلاثة مقاومين صباح اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة في نابلس، وذلك بعد اشتباكات عنيفة خاضها مقاومون أثناء محاصرتهم في البلدة.

وأعلنت وزارة الصحة أنّ حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلدة القديمة بنابلس بلغت 3 شهداء، اثنان من الشهداء تشوهت ملامحهم بالكامل، جراء كثافة إطلاق النار عليهم، ما يصعب التعرف على هوياتهم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت صباح اليوم، البلدة القديمة من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وحاصرت المنزل الذي كان يأوي الشهداء.

ووفق مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال حارة الياسمينة، في البلدة القديمة بنابلس، ودفعت بتعزيزات تجاه محيط منزل الشهيد محمد العزيزي، إلى جانب نشرالقناصة فوق أسطح المنازل المجاورة.

وتصاعد الدخان بعد سماع دوي انفجارات في محيط منزل العزيزي، فيما أسقط مقاومون طائرة مسيرة للاحتلال بعد استهدافها في أجواء البلدة القديمة بنابلس.

وخلال الاقتحام، منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان المحاصر لنقل المصابين، تزامنًا مع استهداف أحد المنازل بصاروخ أنيرجا.

وفي السياق، وثّقت مصادر محلية وقوع اشتباكات مسلحة بين مجموعات من المقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة، واستهداف الأخيرة بعبوات ناسفة.

وصدحت مساجد نابلس بدعوات فك الحصار عن المنزل المحاصر في البلدة القديمة والتصدي للاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين