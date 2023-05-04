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بالفيديو إصابة شاب بجراح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس

04 مايو 2023 . الساعة 08:23 بتوقيت القدس
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الاحتلال يقتحم نابلس وتحاصر منازلا في البلدة القديمة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، البلدة القديمة من مدينة نابلس الضفة الغربية المحتلة، وحاصرت منزلا في المكان.

وأعلن الهلال الأحمر إصابة شاب بجراح خطيرة وذلك برصاص الاحتلال قوات الاحتلال وسط البلدة القديمة بنابلس.

ووفق مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال حارة الياسمينة، في البلدة القديمة بنابلس، ولا تزال تحاصر منزلا.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات للمكان، من عدة محاور.

وذكرت المصادر أن تعزيزات الاحتلال تتجه إلى محيط منزل الشهيد محمد العزيزي المحاصر في البلدة القديمة.

وتصاعد الدخان بعد سماع دوي انفجارات في محيط منزل العزيزي الذي يحاصره الاحتلال بالبلدة القديمة في نابلس.

وصدحت مساجد نابلس بدعوات فك الحصار عن المنزل المحاصر في البلدة القديمة والتصدي للاحتلال.

وفي السياق، وثقت مصادر محلية وقوع اشتباكات مسلحة بين مجموعات من المقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة، واستهداف الأخيرة بعبوات ناسفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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