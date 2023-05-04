قوات الاحتلال تعتقل النائب المقدسي المبعد أحمد عطون

اعتقلت قوات الاحتلال، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، النائب في المجلس التشريعي المبعد عن مدينة القدس أحمد عطون.

ويستهدف الاحتلال النائب "عطون" بالاعتقال والتنكيل بشكل مستمر، حيث أمضى نحو 14 عاما في السجون.

وكانت سلطات الاحتلال قد سحبت عام 2010 بطاقة النائب عطون المقدسية، ومنعته من دخول مسقط رأسه مدينة القدس بشكل كامل، ومنذ ذلك الوقت يقيم في الضفة الغربية، ويتعرض للاستدعاءات والاعتقالات باستمرار.

وتشن قوات الاحتلال حملات اعتقال وملاحقة وإبعاد استهدفت عشرات المقدسيين. ويحاول الاحتلال تغييب الشخصيات المقدسية وخاصة الإسلامية المؤثرة عن الساحة الفلسطينية مع تصاعد اعتداءاته وانتهاكاته بحق المسجد الأقصى.

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المصدر / فلسطين أون لاين