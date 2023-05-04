الاحتلال يسلم جثمان الشهيد عبد الكريم الشيخ اليوم

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، أن طواقمها ستتسلم صباح اليوم الخميس، جثمان الشهيد عبد الكريم بديع الشيخ من بلدة سنيريا جنوب قلقيلية.

وأفادت الهيئة أنه سيتم استلام جثمان الشهيد عبد الكريم بديع الشيخ (21 عامًا) صباح الخميس على البوابة الجنوبية لمدينة قلقيلية.

واستشهد الشاب عبد الكريم الشيخ برصاص مستوطن في العاشر من شهر آذار الماضي، شرق قلقيلية، قبل أن تحتجز سلطات الاحتلال جثمانه في ثلاجاتها.

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المصدر / فلسطين أون لاين