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مصر تعلن زيادة أسعار السولار وتثبيت البنزين

04 مايو 2023 . الساعة 02:51 بتوقيت القدس
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أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، أنها اجتمعت لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي.

وقالت، إنه في إطار زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلي 8.25 جنيهات للتر.

وأكدت، أن القرار من المقرر تطبيقه اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس. كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيهات للتر البنزين 80 و10.25 جنيهات للتر البنزين 92 و11.50 جنيها للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.

المصدر / وكالات
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