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تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال "بوتين"

04 مايو 2023 . الساعة 02:24 بتوقيت القدس
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ذكرت وسائل إعلام روسية مزيدًا من التفاصيل عن الهجوم الذي تعرض له مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، فيما اتهمت موسكو كييف بالتورط في "محاولة لاغتيال الرئيس".

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وقالت إنه وفقًا لبيانات الرئاسة الروسية:

مرت 16 دقيقة بين هجمات الطائرتين المسيّرتين على مقر إقامة الرئيس بوتين.

تم رصد هجوم الطائرة المسيَرة الأولى فوق الكرملين في الساعة 2:27 صباحًا بتوقيت موسكو، وانفجرت فوق قصر مجلس الشيوخ متسببة باندلاع حريق على سطحه.

جرى تسجيل هجوم الطائرة المسيّرة الثانية، في الساعة 2:43 صباحًا، وسقط حطامها على أراضي قصر الكرملين.

واتهمت روسيا أوكرانيا اليوم بمحاولة اغتيال بوتين في هجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين في موسكو وهددت بالرد.

المصدر / وكالات
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#أوكرانيا #محاولة اغتيال بوتين

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