تفاصيل جديدة حول محاولة اغتيال "بوتين"

ذكرت وسائل إعلام روسية مزيدًا من التفاصيل عن الهجوم الذي تعرض له مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، فيما اتهمت موسكو كييف بالتورط في "محاولة لاغتيال الرئيس".

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وقالت إنه وفقًا لبيانات الرئاسة الروسية:

مرت 16 دقيقة بين هجمات الطائرتين المسيّرتين على مقر إقامة الرئيس بوتين.

تم رصد هجوم الطائرة المسيَرة الأولى فوق الكرملين في الساعة 2:27 صباحًا بتوقيت موسكو، وانفجرت فوق قصر مجلس الشيوخ متسببة باندلاع حريق على سطحه.

جرى تسجيل هجوم الطائرة المسيّرة الثانية، في الساعة 2:43 صباحًا، وسقط حطامها على أراضي قصر الكرملين.

واتهمت روسيا أوكرانيا اليوم بمحاولة اغتيال بوتين في هجوم بطائرتين مسيرتين على الكرملين في موسكو وهددت بالرد.

المصدر / وكالات