ريال مدريد يقترب من حسم صفقة بيلينغهام

بات نادي ريال مدريد على بُعد خطوة من التعاقد مع الدولي الإنجليزي، جود بيلينغهام، لاعب خط وسط فريق بوروسيا دورتموند، ليكون أول صفقات النادي الملكي في الموسم المُقبل.



وذكرت العديد من التقارير السابقة، أن ريال مدريد تراجع عن التعاقد مع اللاعب، قبل أن تؤكد تقارير صادرة مؤخرًا أن ذلك كان مجرد تكتيك اتبعه النادي الملكي لحسم الصفقة بعيدًا عن أنظار منافسيه.



وغرّد صحفي الانتقالات الموثوق "فابريزيو رومانو" عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر": "ريال مدريد أصبح على وشك إتمام التعاقد مع بيلينغهام.. المفاوضات تتقدم إلى المراحل النهائية".



وأضاف: "سيتم الاتفاق على الشروط الشخصية تقريبًا، جوني كالافات (مسؤول الكشافة) كان حاسمًا مرة أخرى، كما جرى تحديد موعد لاجتماع جديد لاستكمال الاتفاق مع بوروسيا دورتموند".



وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بيلينغهام سيوقع على عقد مع ريال مدريد يمتد حتى الثلاثين من يونيو/ حزيران عام 2029، ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام ألمانية، قولها إن الصفقة سيجري إغلاقها بمبلغ يتراوح بين 100 و120 مليون يورو، على الرغم من اشتراط دورتموند في وقت سابق الحصول على 140 مليون يورو للتخلي عن لاعبه الإنجليزي الشاب.



جدير بالذكر أن نجم خط الوسط الإنجليزي انضم إلى بوروسيا دورتموند عام 2020 قادمًا من برمينغهام سيتي مقابل 25 مليون يورو، وتألق بشكل لافت مع الفريق الألماني الذي بات قريبًا من بيعه مقابل أربعة أو خمسة أضعاف ما دفعه لضمه قبل 3 سنوات.



وشارك بيلينغهام مع بوروسيا دورتموند في 40 مباراة بمُختلف المسابقات في الموسم الحالي، وأحرز 11 هدفًا وقدّم 7 تمريرات حاسمة.

المصدر / فلسطين اونلاين