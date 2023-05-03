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سامسونج تطلق حاسوبا جديدا من فئة الكل في واحد

03 مايو 2023 . الساعة 23:49 بتوقيت القدس
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سامسونج تطلق حاسوبا جديدا من فئة الكل في واحد

أطلقت شركة سامسونج حاسوبا جديدا من فئة الكل في واحد (All-in-One)، والذي يشعل نار المنافسة مع أبل iMac.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الحاسوب الجديد يأتي بشاشة قياس 24 بوصة وبدقة وضوح 1920 × 1080 بيكسل، مع كاميرا ويب بدقة 720 بيكسل، والتي يمكن إخفاؤها في جسم الجهاز للحفاظ على الخصوصية.

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ويزخر الحاسوب الجديد بمنافذ التوصيل؛ حيث إنه يشتمل على منفذ USB-C و4 منافذ USB-A ومدخل HDMI ومخرج HDMI ومنفذ Gigabit Ethernet مع قارىء لبطاقات SD واثنين من سماعات الستيريو بقدرة 5 وات. وتشتمل باقة التوريدات على فأرة ولوحة مفاتيح لاسلكيتين.

ويتوفر الحاسوب الجديد بتهيئة تتألف من معالج إنتل Core i3وذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وقرص صلب SSD سعة 256 جيجابايت أو تهيئة تتألف من معالج إنتل Core i5 وذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وقرص صلب SSD سعة 256 جيجابايت أو تهيئة تتألف من معالج إنتل Core i7وذاكرة وصول عشوائي سعة 16 جيجابايت وقرص صلب SSD سعة 512 جيجابايت.

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#سامسونج #حاسوب #أبل #فئة الكل في واحد (All-in-One) #iMac

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