جيمس ميلنر لاعب ليفربول يقترب من الانتقال إلى برايتون

أكد تقرير صحفي اقتراب لاعب ليفربول، الإنجليزي جيمس ميلنر، من الانضمام إلى نادي برايتون آند هوف ألبيون، عبر صفقة مجانية خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.



وينتهي تعاقد ميلنر (37 عامًا) مع ليفربول بنهاية شهر يونيو/ حزيران القادم، ولا توجد أحاديث عن إمكانية تمديد العقد بين الطرفين، خاصةً مع تراجع أدوار ميلنر في تشكيلة الفريق بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.



ووفقًا لما أوردته منصة "فوتبول ديلي" البريطانية، فإن ميلنر بات قريبًا جدًا من التوصل لاتفاق يقضي بانضمامه إلى برايتون، قادمًا من ليفربول عبر صفقة انتقال حر.



ويعتقد مراقبون أن انضمام ميلنر "المُحتمل" إلى تشكيلة برايتون، سيمنح الأخير خبرات أكبر في وسط الملعب، بالتزامن مع تقارير انتشرت عن اقتراب اللاعب الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير من مغادرة قلعة "النوارس".



ويحتل برايتون المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، برصيد 52 نقطة من 31 مباراة، ويستطيع الفريق الارتقاء إلى المركز الخامس المؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي شريطة الفوز بمبارياته المؤجلة.



ويملك ميلنر خبرات كبيرة على الصعيدين المحلي والقاري، وقد وفد إلى ليفربول عام 2015، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة مجانية أيضًا.



واستنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، فقد خاض ميلنر 327 مباراة في مسيرته مع ليفربول حتى الآن، مُسهمًا بـ72 هدفًا (سجّل 26 هدفًا، قدّم 46 تمريرة حاسمة)، وقد كان جزءًا من تشكيلة الفريق المُتوجة بلقبي دوري أبطال أوروبا 2018-19 والدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20.

المصدر / فلسطين اونلاين