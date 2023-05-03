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أهلي الخليل يطلب التعاقد مع نجم خدمات البريج

03 مايو 2023 . الساعة 22:22 بتوقيت القدس
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أهلي الخليل يطلب التعاقد مع نجم خدمات البريج
غزة/ وائل الحلبي:

طلب نادي أهلي الخليل التعاقد مع أحد لاعبي خدمات البريج لتعزيز صفوف الفريق في الموسم القادم، والذي يسعى فيه الأهلي للحفاظ على تواجده في دوري المحترفين بعدما كان قريبا من الهبوط للدرجة الأولى في الموسم الماضي.

ويسعى أهلي الخليل ضم أحمد الكرنز نجم البريج والذي يعد هدفا للعديد من الأندية في غزة للتعاقد معه، خاصة وأن اللاعب قدم مردود جيد للغاية مع الفريق في الموسم الماضي رغم تراجع نتائجه.

ويضع النادي الخليلي لاعب البريج ضمن أولوياته مع اعتماده على مجموعة من اللاعبين الشباب في الموسم القادم، حيث يمر الفريق بمرحلة من الاحلال والتجديد عقب رحيل مجموعة من نجومه السابقين وانقطاعهم عن كرة القدم مثل خلدون الحلمان وفادي دويك وغيرهم من اللاعبين.

ويعد الكرنز أحد أبرز نجوم خدمات البريج في ظل ما يملكه اللاعب من امكانيات عالية إلى جانب خبرته التي اكتسبها من اللعب في الدوري الممتاز رفقة الصداقة لثلاثة مواسم متتالية.

ويتطلع أهلي الخليل لاستصدار تصريح دخول الكرنز للضفة الغربية للانخراط في تدريبات الفريق، حيث سيمثل اضافة قوية للفريق في منافسات الموسم القادم.

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