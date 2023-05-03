أبو جزر يستدعي 5 لاعبين للمنتخب الأولمبي

غزة / مؤمن الكحلوت:

استدعى إيهاب أبو جزر المدير الفني للمنتخب الأولمبي 5 لاعبين من الشتات للانضمام لمعسكر المنتخب، الذي يقام على ملعب الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام، وخوض المباراة الودية أمام منتخب الأردن منتصف الشهر الحالي في ذكرى النكبة على ملعب الخضر بمدينة بيت لحم.

وقرر أبو جزر ضم اللاعبين الناشطين في الدوري اللبناني، عماد أبو العنين "العهد"، وعمر كايد "طرابلس"، وحمزة حسين" الأنصار"، بالاضافة للثنائي فادي حداد وماتياس بيريز وكلاهما من تشيلي.

وقام اتحاد كرة القدم بمخاطبة أندية اللاعبين، للسماح لهم بالانضمام لمعسكر المنتخب، ومن المتوقع وصولهم خلال الأيام القليلة القادمة.

وينتظر الخماسي ( خالد النبريص، وعمرو رزق، ومهند حسنين، وأحمد كلاب، وإبراهيم أبو عمير)، رفقة المدرب المساعد هاني المصدر صدور تصاريح خاصة بهم من قبل قوات الاحتلال، للمرور عبر حاجز بيت حانون " إيريز"، الفاصل بين غزة والضفة الغربية، واللحاق بزملائهم في المعسكر التدريبي للمنتخب.

وبدأ المنتخب الأولمبي منذ فترة الإعداد من خلال إقامة معسكرات داخلية في الضفة الغربية ضمن المرحلة الأولى، في اطار استعدادات المنتخب للتصفيات الأولمبية باريس 2024، وبطولة غرب آسيا المقرر اقامتها في العراق في يونيو المقبل.

ويعتبر لقاء الأردن التجريبي الأول للمنتخب الأولمبي، ومن المقرر أن يتبعه لقاءات أخرى، لكن تحديد هوية المنتخبات التي سيلتقيها، والتي ستكون مرهونة بقرعة التصفيات الأولمبية التي ستجرى الشهر المقبل، والتي تم خلالها وضع فلسطين في التصنيف الثالث آسيوياً.