من هو الأسير محمد خروشة الذي هاجم سجان مجدو؟

هاجم الأسير محمد عبد الفتاح خروشة (26 عاماً) ضابطا صهيونياً في سجن مجدو، مساء اليوم الأربعاء، رداً على اغتيال الأسير الشيخ خضر عدنان داخل سجون الاحتلال فجر أمس الثلاثاء.

وعلى الفور اعتدت قوات القمع التابعة للاحتلال على الأسرى في مجدو، ما أدى إلى حالة من التوتر الشديد في أقسام السجن.

من هو الأسير محمد خروشة:

الأسير محمد عبد الفتاح خروشة (26 عاماً) من مخيم عسكر في نابلس شمالي الضفة الغربية



نجل الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة منفذ عملية حوارة التي قتل فيها مستوطنيْن في فبراير الماضي



اعتقل الأسير محمد في أغسطس 2019 مع والده



اتهمها الاحتلال بالتخطيط لتنفيذ عملية إطلاق نار تجاه حافلة للجنود في حوارة جنوبي نابلس أو قرب قرية دير شرف غربي نابلس.



تعرض عدد من أشقاء محمد للاعتقال أكثر من مرة لدى الاحتلال

المصدر / فلسطين أون لاين