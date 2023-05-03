رسميا.. الكشف عن الفرق المشاركة في بطولة القدس والكرامة

غزة/ وائل الحلبي:

أبلغ الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم فريقان من دوري المحترفين بالضفة الغربية باعتماد مشاركتهما في بطولة القدس والكرامة، إلى جانب فريقين من الأردن دون أن يتم تحديد موعد لإقامة النسخة الثانية من المسابقة.

وأبلغ جبريل الرجوب رئيس اتحاد كرة القدم فريقا جبل المكبر بطل دوري المحترفين ووصيفه هلال القدس باعتماد مشاركتهما في البطولة إلى جانب الفيصلي بطل الدوري الأردني ووصيفه الوحدات، فيما سيتم تحديد موعد إقامة المسابقة خلال الفترة المقبلة في ظل انتظار الاتحاد الأردني لموقف الأندية من بطولة كأس الدرع.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل بخصوص مشاركة فرق من غزة في البطولة رغم تقدم فريقا شباب وخدمات رفح بطلبين منفصلين للمشاركة.