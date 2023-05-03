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بعد العقبة وشرم الشيخ.. تحركات لاجتماع أمني برعاية أمريكية

03 مايو 2023 . الساعة 20:40 بتوقيت القدس
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كشفت مصادر إعلامية عن تحضيرات أمريكية تجري لعقد اجتماع أمني ثالث استكمالاً لاجتماعي شرم الشيخ الذي عقد في مصر خلال شهر مارس/ آذار الماضي، والعقبة في الأردن خلال فبراير/ شباط، بمشاركة مصرية وأردنية إلى جانب كل من السلطة والاحتلال وأمريكا.

وقالت المصادر لـ "شبكة قدس"، إن السلطة في رام الله أبدت موافقتها على المشاركة في هذا الاجتماع من خلال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، موضحة أن ممثل الإدارة الأمريكية في الأراضي الفلسطينية هادي عمرو وفريقه يتواصلون مع الأطراف كافة لترتيب عقده.

ووفق المصادر فإن هذا الاجتماع سيركز على الملفات الأمنية لمتابعة الخطوات المشتركة التي اتفق عليها والإنجاز فيها، خاصة بعد التصعيد الذي حصل في رمضان ومع استمرار الأزمة الداخلية لدى الاحتلال.

ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع خلال هذا الشهر الحالي، وعن مكان استضافة الاجتماع، فإن الترتيبات لم تنتهي من تحديد المكان النهائي لاستضافته غير أن المصادر رجحت عقدها في شرم الشيخ المصرية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أميركا #العقبة #شرم الشيخ #اجتماعات أمنية

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