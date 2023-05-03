تعليق غوارديولا على المقارنة بين ميسي وهالاند

أكد الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أن إيرلينغ هالاند، مهاجم فريقه، يمكن أن يقدم في الموسم المقبل أداء أفضل مقارنة بالموسم الحالي الذي شهد تحطيم الهداف النرويجي العديد من الأرقام القياسية في البريميرليغ.



وتمكن هداف السيتي من تحطيم رقم المصري محمد صلاح، وبات اللاعب الأكثر تهديفًا في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز بوصوله إلى 34 هدفًا على الرغم من بقاء 8 جولات لفريقه على ختام الموسم.



وقال غوارديولا في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "هالاند لا يزال بإمكانه أن يتحسن كثيرًا، ويلبي احتياجاتنا من تسجيل الأهداف"، وأضاف: "إنه يجيد التحرك في شتى أرجاء الملعب، وليس فقط داخل منطقة الجزاء، ولديه الرغبة في التطور، هو على الطريق الصحيح".



وواصل الفيلسوف الإسباني الإشادة بمهاجمه الذي انضم إلى الفريق بداية الموسم الحالي قادمًا من دورتموند، وذلك بقوله: "لديه دائمًا شعور بأنه يُمكنه القيام بالأمور بطريقة أفضل، عندما أتحدث معه يقول نعم، يجب أن أكون أفضل، وذلك سيكون أمرًا إيجابيًا للغاية لمسيرته".



وأسهب الإسباني الحديث عن مهاجمه الذي سجل 50 هدفًا في 44 مباراة بمُختلف المُسابقات هذا الموسم، قائلًا: "أعترف بأنني تفاجأت قليلًا بكل هذا الكم من الأهداف، لكن إيرلينغ لاعب يحب كرة القدم وعقليته إيجابية وثقته وروحه المعنوية مرتفعة للغاية".



وأردف مدرب السيتي: "قوة هالاند ليست فقط في تسجيل الأهداف وإنما في المشاركة بالنواحي الدفاعية؛ مثل الضغط على المنافسين، والمشاركة في الكرات الطويلة، يساعدنا ذلك في الحفاظ على الكرة، ربما هذا ما كنا نعاني منه في المواسم الماضية".



وبسؤاله عن مُقارنته مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال مدرب برشلونة السابق: "لا يُمكن أن نقارن أحدًا مع ميسي، هذا لن يساعد هالاند في مسيرته المقبلة، لكن من حيث الأهداف والعقلية نعم، إنه يسجّل في كل مباراة تقريبًا، ميسي استمر على هذا المستوى كل موسم لفترة تصل إلى 15 عامًا. من بين اللاعبين الذين رأيتهم، ليو هو اللاعب الأكثر اكتمالًا".

المصدر / فلسطين اونلاين