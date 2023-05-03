أين سيلعب بوسكيتس في الموسم المقبل؟

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن قائد نادي برشلونة، سيرخيو بوسكيتس، استبعد الذهاب إلى الدوري الأمريكي "MLS" بعد نهاية عقده مع ناديه الصيف المقبل، مشيرة إلى أن اللاعب بات أمام خيارين؛ هما الاستمرار مع البلوغرانا أو الانضمام إلى أحد الأندية المنافسة في الدوري السعودي، في ظل اهتمام ناديي الهلال والنصر بالحصول على خدماته.



وحسب ما أورده المصدر ذاته، فإن بوسكيتس سيتخذ قراره خلال أسبوع، ويخبر به إدارة برشلونة ومدربه الإسباني تشافي هيرنانديز؛ إذ لا يزال يفاضل بين تمديد عقده مع متصدر الدوري الإسباني، أو الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي.



وكانت صحيفة "سبورت" الكتالونية قد ذكرت قبل أيام أن متوسط الميدان الإسباني، البالغ من العمر 34 عامًا، تلقى عرضًا من برشلونة لتمديد عقده منذ أسابيع، وطلب اللاعب مهلة للتفكير؛ إذ يقضي العرض المقدم له بحصوله على راتب أقل بكثير من راتبه الحالي.



ويملك قائد البلوغرانا عروضًا للانتقال إلى دوري روشن السعودي، وفي حال كان أحدها مرضيًا من الناحية المالية، فلن يتردد بوسكيتس في الموافقة عليه، وفقًا لما أوردته الصحيفة الكتالونية.



وفي سياق متصل، أدلى بوسكيتس بتصريح بعد فوز فريقه على أوساسونا (1-0)، أمسية الثلاثاء 2 مايو/ أيار، ضمن منافسات الليغا؛ إذ قال في تصريحات لشبكة قنوات "دازن" نقلها الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو": "فكرت كثيرًا بشأن مستقبلي، الآن هناك بضعة أيام عطلة، وعندما أعود؛ سأبلغ المدرب (تشافي هيرنانديز) القرار بالتأكيد".



ويعد بوسكيتس من أبرز النجوم في تاريخ برشلونة؛ إذ دافع عن قميص البلوغرانا في 719 مباراة عبر كل المسابقات، مُحرزًا 18 هدفًا، ومُقدمًا 45 تمريرة حاسمة، استنادًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت"، وتوج اللاعب بـ31 لقبًا مع الفريق، أبرزها الدوري الإسباني 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا 3 مرات.

المصدر / فلسطين اونلاين