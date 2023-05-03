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في خطوة نضالية.. أسرى "مجدو" يحتجزون اثنين من السجّانين

03 مايو 2023 . الساعة 19:16 بتوقيت القدس
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احتجز عدداً من الأسرى الفلسطينيين في سجن مجدو مساء اليوم الأربعاء اثنين من سجاني الاحتلال في قسم (10).

ولاحقاً أعلن مكتب إعلام الأسرى، أن أسيراً هاجم أحد ضباط السجن أثناء العد المسائي في قسم 10 بسجن مجدو رداً على اغتيال الشيخ خضر عدنان.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن حالةً من التوتر تسود السجن، مضيفةً أنّ وحدات القمع التابعة للاحتلال اقتحمت قسم (10) الذي تم احتجاز اثنين من سجّانيهم.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين، إنها تتابع ما يجري في سجن مجدو، مؤكدة على حق الأسرى في الرد على أي استهداف لهم.

وحذرت الوزارة من تعرض أسرى سجن مجدو لأي حماقة من قبل الاحتلال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سجن مجدو #الأسرى الفلسطينيون #احتجاز سجانين

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