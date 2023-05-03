رابع جريمة خلال ساعات.. مقتل شاب من شفاعمرو بإطلاق نار

قتل الشاب رسلان سواعد (27 عاما) في جريمة إطلاق نار بمدينة شفاعمرو مساء اليوم، الأربعاء، وذلك بعد ساعات من مقتل 3 شبان في جرائم منفصلة بالناصرة وقلنسوة وتل السبع لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي بالداخل المحتل منذ مطلع العام إلى 62 قتيلا.

وقدم طاقم طبي عمليات الإنعاش للضحية غير أن كافة محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل وجرى إقرار وفاته في المكان.

وتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة جرائم قتل في المجتمع العربي، إذ قُتل 8 أشخاص منذ مطلع شهر أيار/ مايو الجاري.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 62 ضحية، أي بمعدل قتيل في كل يومين، بينهم أربع نساء قتلن في جرائم عنف مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين