خلال ساعات.. فلسطين تتعرض لأضخم موجة هجمات سيبرانية

شهدت الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الماضية سلسلة من الهجمات السيبرانية استهدفت مجموعة كبيرة من المنشآت والمؤسسات التجارية والاقتصادية، وذلك بحسب ما أفاد به وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر.

ووصلت ذروة الهجمات عبر استهداف مئات المؤسسات بآلاف الهجمات في الساعة الواحدة، ما أدى لإغراقها بسيل ضخم من البيانات والمعلومات، في محاولة لإعاقتها عن تقديم خدماتها بالشكل الطبيعي.

وبحسب سدر فإن الهجمات السيبرانية الأخيرة كانت من أضخم الهجمات التي شهدتها فلسطين خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنها تعمل من خلال إغراق خوادم الشركات ببيانات لا معنى لها، ما يؤثر على امكانيتها من تقديم الخدمات بشكل طبيعي للمستفيدين منها.

وأكد سدر أن الحروب السيبرانية التي تتعرض لها دول العالم يوميا سوف تستمر.

وأمس، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" إن فلسطين قد تعرضت خلال الأيام الماضية إلى هجمات سيبرانية غير مسبوقة، استهدفت بشكل أساسي شركات الاتصالات والقطاع التجاري، وقد تم التعامل معها والتصدي لها من قبل الطواقم الفنية مباشرة وبالطريقة المناسبة، دون حدوث أي تأثير يذكر على المشتركين.

واشارت في بيانٍ لها إلى أن حدة الهجوم تصاعدت بعد ساعات ظهر يوم أمس، حيث تم استهداف مئات المنشآت بآلاف الهجمات، وتم إغراق الشبكة بسيل هائل من بيانات لا معنى لها، أدت إلى إحداث ضغط على بعض أجزاء الشبكة ما تسبب في بطء وتقطيع في خدمات الإنترنت لدى بعض مشتركينا في مناطق متفرقة، وصلت ذروتها بين الساعة الرابعة والنصف عصراً وحتى الساعة السادسة والنصف مساءً.

المصدر / فلسطين أون لاين