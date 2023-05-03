رونالدو يحسم الجدل بشأن مستقبله مع نادي النصر

بدّد البرتغالي كريستيانو رونالدو، بشأن مستقبله مع نادي النصر السعودي، وذلك بنشره صورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، ظهر فيها مُرتديًا قبعة تحمل شعار النادي العاصمي.



واعتبر الكثير من عشاق "العالمي" أن "صاروخ ماديرا" أراد بنشر هذه الصورة الرد على التقارير الصحفية العديدة التي انتشرت خلال الساعات الماضية، وذكرت أن رونالدو يريد مغادرة النصر؛ بسبب عدم تأقلمه على الأجواء في السعودية.



وكان النجم البرتغالي قد انضم إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، عبر صفقة انتقال حر، كانت حديث الشارع الرياضي العالمي، وأكدت مصادر متنوعة أن راتب رونالدو مع ناديه يصل إلى 200 مليون يورو سنويًا.



وحتى الآن، استطاع النجم الكبير، صاحب الـ38 عامًا، إحراز 12 هدفًا مع تقديم تمريرتين حاسمتين، خلال 15 مباراة خاضها في كل المسابقات بقميص أصفر العاصمة، علمًا بأن عقده مع النصر ينتهي في صيف عام 2025.



ويواجه رونالدو تهديدًا بعدم تحقيق أي لقب خلال موسمه الأول مع النصر، حيث يبتعد فريقه بفارق 3 نقاط عن الاتحاد، متصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، كما أن للفريق الاتحادي مباراة إضافية.



وفي البطولات المحلية الأخرى، غادر "العالمي" كأس الملك من الدور نصف النهائي بعد الخسارة من الوحدة (0-1)، وتوقف مشواره في بطولة كأس السوبر السعودي عند الدور نصف النهائي الذي شهد خسارته أمام الاتحاد بنتيجة (3-1).

المصدر / فلسطين اونلاين