فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

البرلمان العربي: استشهاد عدنان جريمة تؤكد ضرورة تدويل قضية الأسرى

صبحة: المقاومة وفيّة لأسرانا ووحدتها في كل الساحات تربك الاحتلال

عودة الشيخ جبر عمار إلى غزة بعد 41 عاماً من الإبعاد

بسبب غزة.. "الليكود" يوجه تحذيرا شديدا لـ"بن غفير"

"تيار المقاومة والتحرير": لتصمت الأبواق المنتقدة لـ "مؤتمر فلسطينيي أوروبا"

أدت لمقتل 3 مستوطنين.. (987) عملاً مقاوماً في الضفة والقدس خلال إبريل

أبو مرزوق يبحث العدوان الإسرائيلي مع بوغدانوف في موسكو

القسام: دفاعاتنا الجوية تتصدى لطيران الاحتلال في سماء غزة

هنية يهنئ الشيخ جبر عمار بالعودة إلى أرض الوطن

مراجعات توجيهي 2023 - مبحث التاريخ للفرعين الأدبي والشرعي

ترمب يطرد مراسلا صحفياً من طائرته الخاصة.. تعرف على السبب

03 مايو 2023 . الساعة 18:25 بتوقيت القدس
...

أكد تسجيل صوتي أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، غضب من سؤال طرحه عليه مراسل شبكة "NBC" التلفزيونية الأميركية، فانتزع منه هاتفيه المحمولين، وطلب إخراجه من طائرته الخاصة، وفقا لما ذكرت مجلة Vanity Fair الأميركية، في خبر قالت فيه إن طرد Vaughn Hillyard حدث بعد تجمع انتخابي لترمب في 25 مارس الماضي بمطار مدينة Waco في ولاية تكساس، وبعدها حصلت صحيفة "واشنطن بوست" على تسجيل صوتي يؤكد خبرها.

وكان ترمب يتحدث ذلك اليوم إلى عدد من المراسلين على متن طائرته الخاصة قبل إقلاعها إلى "ويست بالم بيتش" بولاية فلوريدا، عندما أشار المراسل في تغطيته إلى أنه بدا "محبطًا" من السؤال الذي طرحه عليه، وقال: "يبدو أن السؤال أصاب وترا حساسا لدى ترمب"، بحسب ما يمكن سماعة من التسجيل.

ثم رد ترمب، وقال للمراسل: "لا أشعر بخيبة أمل على الإطلاق. هل أنا محبط؟ لقد تحدثت للتو طوال ساعتين. أنا لست بخيبة أمل. هذا تحقيق مزيف. لم نرتكب أي خطأ. لقد أخبرتك.. إنه العكس تماما. إنها أخبار مزيفة. لا تسأل أكثر. سمعت أنك رجل جيد من NBC لكنك لست كذلك".

"لنذهب. أخرجه من هنا"

ولما حاول المراسل الكلام، قاطعه ترمب وقال: "لا أريد التحدث إليكم. أنت لست رجلا صالحا"، ثم انتزع هاتفين محمولين له، كانا على طاولة أمامه، وألقى بهما جانبا، وقال لمساعديه: "لنذهب. أخرجه من هنا. اخرج من هنا. اخرج من هنا".

إلا أن "واشنطن بوست" ذكرت أن من غير الواضح ما إذا تم إخراج هيليارد من طائرة ترمب، فيما ذكر Steven Cheung المتحدث باسم حملته الانتخابية، أنه "لم تكن هناك حوادث سلبية" تتعلق بالمراسلين على متن الطائرة.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#ترامب #الرئيس الأمريكي السابق

متعلقات

الأكثر قراءة