صبحة: المقاومة وفيّة لأسرانا ووحدتها في كل الساحات تربك الاحتلال

أكد القيادي في حركة حماس محمد صبحة أن المقاومة الفلسطينية في جولتها الأخيرة أثبتت أنها حاضرة في الميدان، وستواصل دفاعها عن شعبنا الفلسطيني.

وقال صبحة في تصريحات اليوم الأربعاء، إن "الجولة الأخيرة جاءت لتثبت المعادلة التي سبق أو وضعتها المقاومة، وهي أن زمن ارتكاب الاحتلال للجرائم دون حساب قد ولى"، مشيراً إلى أن المقاومة قادرة على دفع الاحتلال ثمن جرائمه بحق شعبنا.

وذكر أن غرفة العمليات المشتركة في غزة أصبحت معلماً بارزاً للمقاومة، وأصبحت نموذجاً للشعب الفلسطيني يحتذى به، منوهاً إلى أن المقاومة قادرة على التوحد في الميدان لمواجهة الاحتلال ولجم جرائمه، وشعبنا يقف خلفها ويدعمها.

وأطلقت المقاومة رشقات صاروخية أمس، عقب استشهاد الأسير والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، داخل سجون الاحتلال، بعد 86 يوماً من إضرابه عن الطعام.

المصدر / فلسطين أون لاين