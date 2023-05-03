أبو مرزوق يبحث العدوان الإسرائيلي مع بوغدانوف في موسكو

التقى رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو صباح اليوم الأربعاء.

وبحث الطرفان مستجدات القضية الفلسطينية، والاستهداف الممنهج للأسرى الذي كان آخر ضحاياه الشهيد الشيخ خضر عدنان، والتصعيد الصهيوني المستمر ضد شعبنا في قطاع غزة.

وأكد أبو مرزوق حقوق شعبنا الفلسطيني، وحقّه في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بالسبل المتاحة كافة، وأن الحكومة الإسرائيلية اليمينية بسياساتها المتطرفة تقود مجددًا إلى تصعيد التوتر في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.

كما عبّر بوغدانوف عن موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وبذل كل الجهود لاستعادة وحدة الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته، كما استعرض الجهود التي تبذلها بلاده مع الأطراف المعنية.

المصدر / فلسطين أون لاين