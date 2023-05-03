أدت لمقتل 3 مستوطنين.. (987) عملاً مقاوماً في الضفة والقدس خلال إبريل

رصد مركز معلومات فلسطين -معطى- (987) عملاً مقاوماً في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين وإصابة 41 جنديا مستوطنا، في حين استشهد 11 مواطنا بنيران الاحتلال والمستوطنين خلال نفس الشهر.

ومن بين (987) عملاً مقاوماً، رصد تقرير المركز (139) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (48، 39) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.

واستهل الشهيد محمد برادعية (23 عاماً) من بلدة صوريف، شهر أبريل المنصرم، عبر تنفيذه عملية دهس استهدفت جنود الاحتلال قرب مدخل بلدة بيت أمر بالخليل، أسفرت عن إصابة (3) جنود، واستشهاد المنفذ.

كما نفذ مقاومون في السابع من الشهر عملية إطلاق نار نوعية في منطقة الحمراء بغور الأردن شمال شرق الضفة الغربية، أسفرت عن مقتل مستوطنتين وجرح ثالثة بجراح خطرة، أدت إلى مقتلها بعد عدة أيام، فيما انسحب المنفذون بسلام.

وفي السادس من أبريل أطلقت المقاومة عشرات الصواريخ من طرازي "كاتيوشا" و"غراد" من جنوب لبنان على كيان الاحتلال، استهدفت مناطق الجليل وتل أبيب في الداخل المحتل، رداً على اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى في منتصف شهر رمضان المبارك.

وأسفر القصف عن إصابة (3) مستوطنين، واندلاع الحرائق في عدة مناطق متسببة بأضرار إثر سقوط الصواريخ.

وقام الفتى إبراهيم زمر (15 عاماً) من سكان مخيم عسكر بنابلس، بتنفيذ عملية إطلاق نار في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، أسفرت عن إصابة مستوطنين اثنين، واعتقال المنفذ بعد يوم من تنفيذ العملية بتاريخ 19/4.

كما نفذ الشهيد حاتم أبو نجمة (39 عاماً) من بيت صفافا بالقدس عملية دهس في شارع يافا بالقدس، أسفرت عن إصابة (8) مستوطنين أحدهم بحالة خطيرة، واستشهاد المنفذ.

كما رصد التقرير (5) عمليات دهس أو محاولة دهس، (4) عمليات طعن أو محاولة طعن، فيما بلغ عدد عمليات زرع أو إلقاء العبوات الناسفة (36) عملية، و(14) عملية إطلاق مفرقعات نارية على أهداف الاحتلال، و(14) عملية حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية، و(8) عمليات تحطيم مركبات ومعدات عسكرية.

وفي ذات الآونة، شهدت الضفة (365) مواجهة مباشرة مع الاحتلال، ومئات عمليات إلقاء الحجارة على قوات الاحتلال والمستوطنين، و(23) عملية إلقاء زجاجات حارقة، و(133) عملية تصد لاعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة.

في حين استمرت مظاهرات الفلسطينيين للمطالبة بحقوقهم والاحتجاج على جرائم الاحتلال المختلفة ضمن (20) مظاهرة شعبية.

وشهدت محافظات نابلس والقدس وجنين أعلى عدد في عمليات المقاومة، حيث بلغت (175، 158، 155) على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين