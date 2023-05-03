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بعد إبعاد 40 عاما..

بالفيديو هنية يهنئ الشيخ جبر عمار بالعودة إلى أرض الوطن

03 مايو 2023 . الساعة 16:27 بتوقيت القدس
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العشرات في استقبال الشيخ جبر عمار خلال عودته إلى غزة اليوم

هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الشيخ المجاهد جبر عمار بالعودة إلى قطاع غزة اليوم الأربعاء، بعد إبعاده عن فلسطين أكثر من 40 عاماً.

وأشاد هنية خلال اتصال هاتفي بتضحيات الشيخ جبر عمار وتحمله سنوات الإبعاد الطويلة في سبيل الدفاع عن أرض الوطن، وثباته على المبادئ.

ووفق بيان صدر عن مكتب هنية، فقد اعتبر رئيس المكتب السياسي لحماس الشيخ جبر "رمزًا من رموز البطولة والفداء وتأسيس العمل الإسلامي داخل السجون في حقبة السبعينيات والثمانينيات".

وعاد الشيخ جبر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري اليوم الأربعاء قادماً من جمهورية السودان مع العشرات من طلبة الجامعات والعائلات الفلسطينية بعد تدهور الأوضاع في السودان.

كما قدم هنية التهنئة أيضًا إلى كل أبناء الشعب الفلسطيني العائدين إلى أرض الوطن من السودان الشقيق، داعيًا الله أن تنتهي الأزمة في السودان، وأن يُنعم عليه بالأمن والأمان والاستقرار.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #حركة حماس #اسماعيل هنية #الشيخ جبر عمار

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