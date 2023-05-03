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نعيم يستنكر تصريحات الخارجية الأمريكية ويطالب بوقف الانحياز للاحتلال

03 مايو 2023 . الساعة 16:03 بتوقيت القدس
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استنكر عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة د. باسم نعيم، تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، خلال مؤتمر صحفي، الذي قال فيه ردًا على سؤال حول استشهاد الشيخ خضر عدنان، إن "جميع الأفراد، بمن فيهم السجناء، يجب أن يعاملوا معاملة إنسانية، لكن الجهاد الإسلامي جماعة إرهابية".

وقال نعيم في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "نُذكّر الخارجية الامريكية بأنّ دولة الاحتلال تمارس إرهاب الدولة ضد شعبنا على مدار الساعة، وفي مقدمة ذلك ضد أسرانا البواسل، حيث يعاني آلاف الأسرى، بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، ظروف اعتقال غير إنساني، وتُرتكب بحقهم أبشع الجرائم".

وأشار إلى أن أكثر من 800 أسير فلسطيني معتقل إداريًا، بدون محاكمة وبدون توجيه أي تهمة، وبعضهم قضى سنوات خلف القضبان بهذه الطريقة.

وطالب نعيم الإدارة الامريكية بإنهاء هذا الانحياز الصارخ لكيان فاشي عنصري، يُصرّ على انتهاك كل القوانين والأعراف الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #باسم نعيم #الشيخ خضر عدنان #الخارجية الامريكية

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