في حادثة غير مسبوقة.. روسيا: أوكرانيا حاولت اغتيال بوتين عبر مسيرات

أعلنت الرئاسة الروسية أن الجيش والاستخبارات الروسيتين عطلا الليلة الماضية طائرتين مسيرتين حاولتا الهجوم على قصر الكرملين وسط موسكو، واتهمت موسكو كييف بالتخطيط لاغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف الكرملين أن الرئيس الروسي لم يصب بأي أذى جراء الهجوم الأوكراني، واصفا الهجوم بالعمل الإرهابي، وقالت موسكو إنها تحتفظ بحق الرد على الهجوم في المكان والزمان المناسبين.

وذكرت الرئاسة الروسية أن بوتين لم يكن في مبنى الكرملين أثناء الهجوم بالمسيرتين، إذ كان يمارس مهامه بمقر إقامته في منطقة نوفو أوغاريوفو قرب موسكو.

وقال الكرملين إنه لا تعديل على خطط إجراء العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو يوم 9 مايو/أيار الحالي، عقب الهجوم على مبنى الرئاسة الروسية.

المصدر / وكالات