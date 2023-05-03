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حماس: هدم الاحتلال للمنازل في القدس جريمة وسلوك عنصري

03 مايو 2023 . الساعة 14:17 بتوقيت القدس
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حركة حماس

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن هدم الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم لـ 3 منازل في القدس وسلفيت وقليقية، يُعد جريمة وسلوك عنصري انتقامي، وذلك عقب فشله في مواجهة مقامة الشعب الفلسطيني الباسلة.

وأوضحت في تصريح صحفي وصل "" نسخة عنه،  أن سياسة هدم البيوت جريمةٌ لن تفتّ في عضد شعبنا وستزيدنا قوة في مواجهة الاحتلال الفاشي حتى زواله.

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وقالت الحركة:" إن شعبنا المرابط الذي واجه التهجير والقتل، سيواصل الرباط في أرضه والتمسك بحقوقه ومقدساته، مؤكدة أنّ الإجرام الصهيوني لن يفتّ في عضده، وسيزيدنا قوة في مواجهة الاحتلال وتصعيد المقاومة في كل المناطق من بلادنا".

ودعت شعبنا الصابر المرابط للاستمرار في احتضان العائلات التي هدّمت بيوتها، مطالبةً المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة انتصاراً لقيم العدالة وحق شعبنا في الحرية والاستقلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حركة حماس #مدينة القدس #هدم المنازل

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