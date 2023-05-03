وصول الفوج الثاني من المواطنين العائدين من السودان عبر معبر رفح

وصل الفوج الثاني من المواطنين العائدين من دولة السودان إلى قطاع غزة اليوم الأربعاء، وبلغ عددهم 103 مواطن فلسطيني دخلو إلى القطاع عبر معبر رفح البري.

واستقبلت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود وأجهزة الداخلية والأمن الوطني المختصة، الأربعاء، المواطنين العائدين من دولة السودان وثّم ختم جوازاتهم ونقل أمتعتهم في أسرع وقت ممكن.

وأوضح المتحدث باسم الداخلية إياد البزم في تصريحات سابقة أن الأطقم المختصة عملت على تسهيل إجراءات عبور الطلبة والعائدين من دولة السودان، تمهيدًا لعودتهم لقطاع غزة.

اقرأ أيضًا: معروف: وصول 172 مواطنًا عائدًا من السودان إلى غزة

وأشار إلى أن العمل مستمر بالتواصل مع الجانب المصري من أجل تسهيل وصولهم بعد دخول يوم الجمعة الماضي الفوج الأول وعدده 178 عائدًا من الطلبة والعائلات.

وكان في استقبال العائدين أطقم العلاقات العامة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، والشرطة المجتمعية والشرطة النسائية، الذين عملوا على مساعدتهم ونقل أمتعتهم.

الجدير بالذكر، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تسهيل وصول المواطنين العائدين من دولة السودان جراء الأوضاع الجارية فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين