"الزراعة" بغزة تستنكر إلحاق أضرار في مرافقها نتيجة العدوان الإسرائيلي

استنكرت وزارة الزراعة الفلسطينية صباح اليوم الاعتداءات الاسرائيلية التي تسببت ‏بأضرار في مرافق تابعة للوزارة غرب مدينة غزة.‏

وقالت الوزارة: "إنّ القصف الإسرائيلي تسبّب بخسائر كبيرة في مبنى الإدارة العامة ‏للإرشاد، ومبنى الإدارة العامة للتخطيط، إضافة إلى أضرار جسيمة بمبنى ‏المختبرات، مؤكدة أنّ هذا القصف يُمثّل استهدافًا واضحًا للقطاع الزراعي لاسيّما ‏في ظلّ ما يتم استخدامه من مواد سامّة تؤثر على المزروعات".

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وأكدت وزارة الزراعة أنّ القصف يُمثّل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني ‏والاتفاقيات الدولية الداعية لتحييد المؤسسات المدنية والخدماتية.‏

من جهة أخرى، طالبت وزارة الزراعة المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة الوقوف ‏عند مسؤولياتها لوقف هذا الاستهداف المتكرر والعدوان على القطاع الزراعي.

المصدر / فلسطين أون لاين