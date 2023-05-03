مراجعات توجيهي 2023 - مبحث التاريخ للفرعين الأدبي والشرعي

يستهدف ملحق مراجعات اليوم، مبحث التاريخ الخاص بالفرعين الأدبي والشرعي لطلاب الثانوية العامة " توجيهي" لهذا العام.

بإعداد المدرس القدير/ وائل فاروق الجمل من مدرسة الكرمل الثانوية للبنين بمدينة غزة، ويُعدُّ "الجمل، من أفضل وأمهر مدرسي مادة التاريخ بالقطاع.

ويشمل الملحق أهم أسئلة الوحدات الثلاثة والمطلوب من طلاب التوجيهي لهذا العام دراستها والامتحان بها، وتتنوع طبيعة الأسئلة من بين أُذكر التعريف إلى اختيار متعدد إلى أسئلة المقارنة، وكذلك أسئلة المقالي.

ولمطالعة مراجعات مبحث التاريخ بالأسفل..👇🏻

المصدر / فلسطين أون لاين