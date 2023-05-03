الاحتلال يهدم بناية مكونة من 16 شقة سكنية شمال شرق القدس

هدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الأربعاء، بناية سكنية مكونة من ستة طوابق في منطقة ضاحية السلام في عناتا شمال شرقي القدس.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة الضاحية، وحاصرت البناية وشرعت بهدمها دون أيّ مخالفات أو تحذيرات مُسبَقة.

وتتكون البناية من ستة طوابق وفي كلّ طابق 3 شقق تُقدّر مساحة الشقة الواحدة بـ150 مترًا مربعًا، والطابق الأول منها مأهول بالسكان والباقي قيد الإنشاء.

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ووزّعت سلطات الاحتلال مئات إخطارات الهدم في نيسان/أبريل الماضي، بحجة البناء دون ترخيص، إضافةً لاستدعاءات لمقابلة وحدة التحقيق في بلدية الاحتلال بمدينة القدس.

وصعّدت سلطات الاحتلال من عمليات هدم الممتلكات ومصادرتها في الضفة والقدس، فضلًا عن عشرات المنازل التي أُخطر أهلها بالهدم.

المصدر / فلسطين أون لاين