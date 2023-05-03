وظيفة شاغرة في شركة مكتبة ومطبعة النهضة التجارية

إعلان توظيف صادر عن شركة مكتبة ومطبعة النهضة التجارية بمدينة غزة تعلن فيه عن توفر شاغر لديها بمسمى - أمين مخزن رئيسي- للعمل لديها مقر الشركة بمدينة غزة.

متطلبات الوظيفة:

- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة او تخصص ذو علاقة

- يجيد استخدام برنامج الاصيل للمحاسبة.

- خبرة في عمل المخازن لا تقل عن ثلاث سنوات.

- مهارات قيادية عالية.

طريقة التسجيل:

- على من يجد في نفسه الكفاءة و الخبرة المناسبة يمكنه تقديم الطلب من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل يوم الخميس الموافق 4/5/2023

- سيتم التواصل مع قائمة مختصرة ونعتذر سلفا لمن لا نستطيع التواصل معه.

- للاستفسار / فرع النصر هاتف: 2865265 / فرع أنصار هاتف : 2636386