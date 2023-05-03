وظيفة شاغرة في شركة مكتبة ومطبعة النهضة التجارية

إعلان توظيف صادر عن شركة مكتبة ومطبعة النهضة التجارية بمدينة غزة تعلن فيه عن توفر شاغر لديها بمسمى - أمين مخزن رئيسي- للعمل لديها مقر الشركة بمدينة غزة.
متطلبات الوظيفة:
- حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة او تخصص ذو علاقة
- يجيد استخدام برنامج الاصيل للمحاسبة.
- خبرة في عمل المخازن لا تقل عن ثلاث سنوات.
- مهارات قيادية عالية.
طريقة التسجيل:
- على من يجد في نفسه الكفاءة و الخبرة المناسبة يمكنه تقديم الطلب من خلال الضغط ( هنا )
- ينتهى التسجيل يوم الخميس الموافق 4/5/2023
- سيتم التواصل مع قائمة مختصرة ونعتذر سلفا لمن لا نستطيع التواصل معه.
- للاستفسار / فرع النصر هاتف: 2865265 / فرع أنصار هاتف : 2636386